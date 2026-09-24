На «Титан-Полимере» подтвердили соответствие производственной среды требованиям пищевой безопасности

16:43, 24 сентября 2026, ПАИ

На заводе «Титан-Полимер» специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели микробиологические исследования производственной среды. Мероприятие направлено на контроль санитарного состояния производства БОПЭТ-плёнки, используемой в том числе при изготовлении упаковочных материалов для пищевой продукции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Исследования проводятся в рамках программы верификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) предприятия. Их результаты используются для оценки санитарного состояния производственной среды, результативности действующих санитарно-гигиенических мероприятий и программ предварительных условий, обеспечивающих функционирование СМБПП.

Результаты исследований свидетельствуют об эффективности реализуемых программ предварительных условий и санитарно-гигиенических мероприятий. Действующий регламент производственной санитарии обеспечивает соответствие помещений установленным требованиям к уровню гигиены.

Проведение исследований является частью работы «Титан-Полимера» по развитию системы менеджмента безопасности пищевой продукции. БОПЭТ-плёнка предприятия используется при производстве упаковочных материалов, в том числе предназначенных для пищевой продукции. Контроль санитарного состояния производственной среды входит в комплекс мероприятий по обеспечению безопасности таких материалов.

«Качество и безопасность продукции – один из ключевых приоритетов предприятия. Исследования производственной среды помогают нам системно контролировать санитарные условия на производстве. Мониторинг производственной среды предоставляет нам объективные данные для подтверждения результативности наших программ предварительных условий и плана мероприятий. Для нас важно не только обеспечивать стабильные качественные характеристики БОПЭТ-плёнки, но и гарантировать её пищевую безопасность. Это важная часть развития системы пищевой безопасности на заводе», – отметила директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

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