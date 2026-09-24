ГАИ призывает псковских водителей и пешеходов к осторожности на дорогах
Госавтоинспекция Псковской области обратилась к участникам дорожного движения в связи с ростом числа ДТП с участием пешеходов. В ведомстве подчеркнули необходимость строгого соблюдения правил дорожной безопасности.
Водителям рекомендовано неукоснительно выполнять требования дорожных знаков и указания сотрудников ДПС. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу автомобилист обязан снизить скорость и при необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов.
Пешеходам, как наиболее незащищённой категории участников движения, напомнили об их преимуществе на переходах, обозначенных разметкой и знаками. Им также рекомендовали использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток, передвигаться только по тротуарам и переходить дорогу исключительно по пешеходным переходам.
В Госавтоинспекции обратили особое внимание на то, что в холодную погоду капюшоны ограничивают обзор. Пешеходам советуют перед выходом на проезжую часть завершить телефонные разговоры, отключить музыку и прекратить переписку в мессенджерах, чтобы убедиться в собственной безопасности.
В ведомстве призвали всех участников дорожного движения к взаимоуважению и соблюдению правил, отметив, что это является залогом безопасности.
Михаил Ведерников и Борис Елкин проконтролировали ход капремонта детсада № 43 в Пскове
«Билайн» запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей
О гастролях в Пскове, философии кукольного жанра и «оживлении неживого» поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Валентина Чернова: Социально-психологическое тестирование не влияет на будущее ребёнка