Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Билайн» запустил «Детский режим интернета» для безопасности самых юных пользователей

Клиентам «Билайна» теперь доступна бесплатная услуга фильтрации нежелательного контента в мобильной сети. Родители могут включить её для обеспечения веб-безопасности своих детей или пожилых родственников. Фильтрация происходит на стороне оператора без установки дополнительных программ или приложений. «Детский режим интернета» работает в сети «Билайна», в том числе в поездках по России, а также в национальном и международном роуминге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

Услуга блокирует доступ к ресурсам с шокирующим и потенциально вредоносным контентом:

  • сайтам для взрослых;
  • сервисам знакомств;
  • немодерируемым форумам и сайтам с нецензурным контентом;
  • онлайн-казино, сервисам ставок и прочим игровым системам;
  • интернет-магазинам алкоголя и табака и сайтам соответствующей тематики;
  • сайтам, содержащим информацию о наркотиках;
  • ресурсам с пропагандой агрессии, расизма и терроризма;
  • вредоносным, фишинговым и прочим мошенническим сайтам;
  • ресурсам и материалам, внесённым в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора.

У клиента в «детском режиме» на подобных сайтах появляется информация о блокировке. База регулярно пополняется и обновляется.

Подключить услугу можно в личном кабинете либо в мобильном приложении «Билайна» в разделе «Безопасность» или «Цифровая семья». Клиент, на номер которого она оформляется, должен будет подтвердить её подключение по СМС.

«Современный человек уже в очень раннем возрасте выходит в киберпространство и быстро обретает в нём самостоятельность. Это прямое требование времени и естественный порядок вещей, так что запреты здесь не работают. Но родители могут и должны поддерживать своих детей онлайн и оберегать их от всевозможных киберугроз, способных не только омрачить их первые шаги, но и создать проблемы всей семье. Как раз для такой бережной защиты мы и разработали наш «Детский режим интернета», – отметил директор по управлению данными «Билайна» Пётр Алферов.

Реклама. ПАО «Вымпелком». 18+. Подробнее – на сайте beeline.ru. Москва, ОГРН 1027700166636.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



25 сентября 2026

Отопление в Пскове начнут подавать с 29 сентября
25 сентября 2026

Улицу Береговую ремонтируют в Пыталово
25 сентября 2026

11 тысяч переселенцев переехали в Псковскую область
25 сентября 2026

Дождливую погоду и сильный ветер прогнозируют сегодня в Псковской области
24 сентября 2026

Эксперт рассказала, почему после отпуска сотрудники чаще увольняются
24 сентября 2026

Псковская филармония открыла новый сезон концертом к 120-летию Шостаковича
24 сентября 2026

Почти 100 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области за неделю
24 сентября 2026

Движение транспорта временно ограничат в Печорах на время проведения фестиваля «Архондарик»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...