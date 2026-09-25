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Общество

Урок тайм-менеджмента прошёл в псковском женском клубе

В женском клубе при Псковском кадровом центре состоялась встреча на тему «Как найти баланс между семьёй и работой. Тайм-менеджмент». Более 20 человек приняло участие в беседе в онлайн- и офлайн-формате. Подключение было организовано не только для районов Псковской области, но и для участниц из Луганской Народной Республики, сообщили ПАИ в областном центре занятости.

Фото: областной центр занятости населения

Спикером выступила Наталья Немцова – психолог и руководитель психологической службы ПсковГУ. На встрече обсудили три ключевых вопроса: Как успевать закрывать рабочие задачи и при этом быть рядом с близкими? Как управлять временем осознанно, а не по инерции? Как планировать неделю так, чтобы в ней оставалось место для спонтанности?

Особое внимание уделили основам тайм-менеджмента. Участницы попробовали технику «временных блоков» и узнали, почему закрытый ноутбук после 19:00 делает утро продуктивнее. Разобрали, как защитить семейные вечера от рабочих чатов и почему качественный отдых важнее многочасовой работы на износ.

«Баланс – это не про то, чтобы всё успеть. Это про то, чтобы выбрать главное и не корить себя за остальное, – отметила Наталья Немцова. – Женщина часто пытается быть идеальной во всём: матерью, женой, сотрудницей. Но ресурс не бесконечен. Задача тайм-менеджмента – не ускорять, а расставлять приоритеты. И иногда самое продуктивное решение – это вовремя остановиться».

Напомним, что такие познавательные встречи здесь проходят регулярно – женский клуб при Кадровом центре Пскова и Псковского района работает в рамках национального проекта «Кадры».

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