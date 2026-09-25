Псковский омбудсмен рассказала, как музыка помогает наладить контакт с подростком

14:49, 25 сентября 2026, ПАИ

Музыка – это единственный язык, на котором вся семья может говорить одновременно, не перебивая друг друга. Об этом в авторской еженедельной программе «Внимание, дети!» на радиостанции «7 НЕБО» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

«Если задуматься, музыка – это единственный язык, на котором вся семья может говорить одновременно, не перебивая друг друга. В таком разговоре все равны», – сказала Соколова. Она отметила, что в мире подростка музыка является защитой. «И почему, когда он в наушниках, вы не можете до него достучаться? Всё просто: в его мире музыка – это защита от внешнего воздействия», – пояснила уполномоченный.

По её словам, совместное прослушивание помогает наладить контакт. «Попробуйте послушать вместе то, что интересно ребёнку. Уделите этому своё драгоценное время. Вставьте второй наушник в своё ухо. Музыка поможет обойти защиту», – подчеркнула Соколова.

Она добавила, что подросток может не хотеть разговаривать с родителями, но выключить музыку он не может – она идёт прямо в чувства.