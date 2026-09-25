В Овсище хотят обновить спортивную площадку у школы № 3

14:30, 25 сентября 2026, ПАИ

Спортивную площадку на территории школы № 3 в Овсище предложили реконструировать. Обсуждение инициативного проекта состоялось 24 сентября с участием депутата Псковской городской Думы по округу № 12 Григория Стороненкова, активистов микрорайона, представителей школы и любителей спорта, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Проект предусматривает комплексное обновление площадки. Здесь планируют заменить покрытие, восстановить сетчатое ограждение по периметру, установить новые баскетбольные щиты с кольцами и сетки на футбольные ворота. Также предполагается восстановить освещение и сделать дополнительные выходы возле ворот.

По словам участников встречи, сейчас заниматься на площадке небезопасно: покрытие и спортивный инвентарь нуждаются в обновлении, а осенью и зимой в тёмное время суток территория недостаточно освещена.

После реконструкции площадка должна стать более безопасной и удобной для занятий спортом. Зимой её также планируют использовать как каток для жителей микрорайона.

Для инициативной группы это первый проект. По итогам встречи жители поддержали его и проголосовали за внесение инициативы на конкурс инициативного проектирования.