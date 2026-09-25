«Россети» завершили ремонт магистральных ЛЭП в Псковской и Новгородской областях

22:43, 25 сентября 2026, ПАИ

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада отремонтировали провод на восьми линиях электропередачи на территориях Псковской и Новгородской областей. Благодаря проведённым мероприятиям обеспечено надёжное электроснабжение более чем 1,3 миллиона жителей регионов, а также крупных промышленных предприятий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Данные ЛЭП участвуют в перетоке электроэнергии в Ленинградскую и Тверскую области и выступают связующим звеном между энергосистемами. В процессе эксплуатации провода ЛЭП подвергаются негативным воздействиям окружающей среды, особенно в сложных климатических условиях Северо-Запада, – колебаниям температур, ветровым нагрузкам и образованию наледи, из-за чего оборудование постепенно изнашивается.

В ходе ремонта использовались современные материалы, отличающиеся высокой механической прочностью и термостойкостью и рассчитанные на длительную эксплуатацию.

Энергетики регулярно проводят техническое обслуживание линий электропередачи: проверяют провода на наличие повреждений и своевременно устраняют выявленные дефекты. Такая работа позволяет поддерживать устойчивость и безопасность магистральной сетевой инфраструктуры.