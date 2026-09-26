В Локнянском округе пройдут плановые отключения электроэнергии

10:05, 26 сентября 2026, ПАИ

В Локнянском муниципальном округе с 28 сентября по 2 октября пройдут плановые ремонтные работы в электросетях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на филиал ПАО «Россети Северо‑Запад» – «Псковэнерго» (производственное отделение «Восточные электрические сети»).

Цель работ – повысить надёжность электроснабжения и улучшить качество обслуживания потребителей. Подробный график отключений с указанием адресов и времени размещён в таблице.

Для уточнения информации жители могут обратиться на бесплатную горячую линию «Россетей» по номеру 8‑800‑220‑02-20. В случае аварий, обрывов проводов или внеплановых отключений следует звонить в ЕДДС Локнянского муниципального округа по телефону (8 811-39) 2‑21‑96 либо по единому номеру экстренных служб 112.

Актуальные данные также опубликованы на официальном сайте ПАО «Россети Северо‑Запад» в разделе «Потребителям». Энергетики благодарят жителей за понимание и терпение.