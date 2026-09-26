Более трёхсот выездов на охраняемые объекты совершили псковские росгвардейцы за неделю

12:31, 26 сентября 2026, ПАИ

С 17 по 23 сентября сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области совершили 306 выездов на охраняемые объекты области по сигналу тревоги. За административные правонарушения задержано 25 граждан, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Так, в Пскове сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, который попытался вынести неоплаченный товар из магазина «Лента». Благодаря оперативным действиям наряда группы задержания вневедомственной охраны правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Два раза росгвардейцев привлекали для обеспечения безопасности и правопорядка по сообщениям дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Также вневедомственная охрана Росгвардии осуществляет круглосуточную защиту имущества граждан и организаций. Оперативное реагирование на сигнал тревоги и слаженные действия личного состава позволяют обеспечивать высокий уровень безопасности охраняемых объектов.