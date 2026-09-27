Диетолог назвала овощ, полезный для гипертоников и сердечников

16:59, 27 сентября 2026, ПАИ

Кабачок особенно полезен людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщила РИА Новости главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По её словам, этот овощ почти не содержит натрия, поэтому подходит пациентам с повышенным давлением, болезнями сердца и сосудов, а также тем, кто склонен к отёкам.

Она отметила, что кабачок помогает в профилактике сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета и избыточной массы тела, поддерживает нервную систему и укрепляет иммунитет. Кроме того, его рекомендуют включать в лечебное и диетическое питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

По словам Ольги Ямиловой, кабачок богат калием, магнием, фосфором, кальцием и железом, витаминами C, B1, B2, B6, PP и каротином. При этом особую ценность представляет пищевая клетчатка: она мягко стимулирует перистальтику кишечника, улучшает его микрофлору и помогает выводить из организма лишний холестерин и токсины.