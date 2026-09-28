Больше половины псковичей назвали юмор преимуществом при построении карьеры

08:53, 28 сентября 2026, ПАИ

Больше половины псковичей уверены, что чувство юмора помогает в поиске работы и построении карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Среди псковичей, которые считают, что обладают чувством юмора, 53 % отметили, что оно помогало им в поиске работы и построении карьеры. При этом отрицательно ответили 17 % опрошенных.

Горожане старше 45 лет заявляют о пользе юмора чаще, чем те, кто младше.

Среди респондентов с высшим образованием помощь юмора в трудоустройстве и построении карьеры отметили 57 %, со средним профессиональным – 50 %.

С ростом уровня дохода растет и число опрошенных, уверенных, что хорошая шутка повышает шансы получить офер и построить карьеру. В частности, среди зарабатывающих до ста тысяч рублей в месяц подобной точки зрения придерживаются 51 %, а среди получающих от 150 тысяч – уже 63 %.

Кроме того, для 56 % работодателей наличие чувства юмора станет дополнительным аргументом в его пользу, а 38 % не видят в этом конкурентного преимущества.

Ранее псковичи назвали выгорание главной причиной «тихого увольнения».