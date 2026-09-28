Росгвардейцы пресекли кражу из магазина на улице Труда в Пскове

09:39, 28 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли кражу из магазина на улице Труда в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 сентября около 02:00 при патрулировании улиц города сотрудники получили информацию о срабатывании сигнала тревоги в торговой точке.

Прибыв на место, росгвардейцы задержали 35-летнего гражданина. По имеющимся данным, он похитил из торгового зала форель и колбасные изделия.

Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.