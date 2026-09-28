Более 180 тысяч деревьев планируют высадить в России в рамках проекта «Посади лес»

09:47, 28 сентября 2026, ПАИ

Проект «Посади лес», фонд «Зелёный путь» и компания Greenway Global планируют этой осенью высадить 188 тысяч деревьев в 25 регионах России, а также в Казахстане и Узбекистане.

Посадки намечены на территориях, где леса пострадали от пожаров, вредителей и других негативных факторов и нуждаются в восстановлении. Работы будут проводить в сопровождении лесничих, после высадки деревьям обеспечат последующий уход. В посадках примут участие партнеры Greenway Global и волонтеры.

Весной в рамках этой инициативы высадили 92 тысячи деревьев в 11 регионах России и Казахстане. По итогам осеннего сезона общее количество высаженных деревьев, как ожидается, достигнет 280 тысяч.

Проект «Посади лес» представляет собой постоянно действующую краудфандинговую площадку, запущенную в октябре 2015 года. За время его работы было высажено свыше 4,7 миллиона деревьев в 58 регионах России и Казахстане, в посадках приняли участие более 33 тысяч волонтёров.