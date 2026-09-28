Банк России стал выявлять больше нелегальных кредиторов

12:34, 28 сентября 2026, ПАИ

В первом полугодии 2026 года Банк России выявил в два раза больше нелегальных кредиторов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 сентября.

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«Одна из самых распространённых ситуаций – кредиты и займы под залог недвижимости. Обычно в неё попадали люди с высокой долговой нагрузкой. Так как они уже были закредитованы, то не могли взять кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях. Поэтому обращались к нелегалам, которые обещали деньги всем, но под залог жилья», – сказал Иванов.

Эксперт отметил, что подобные предложения можно встретить в соцсетях и на популярных интернет-платформах объявлений.

«Даже в случае небольшой просрочки заёмщики получают высокие штрафы или сразу теряют недвижимость. Нередко нелегалы выбивают долги практически силой», – подчеркнул Иванов.