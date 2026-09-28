Псковский театр драмы перенёс спектакль «Где-то на белом свете...»

15:39, 28 сентября 2026, ПАИ

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина перенёс показ спектакля «Где-то на белом свете... Вторая серия», назначенный на 29 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Причиной стала болезнь вокалистки и музыканта. О новой дате показа сообщат дополнительно в электронной рассылке и на сайте театра.

Ранее приобретённые билеты будут действительны. Зрители, которым не подойдёт новая дата, смогут вернуть билеты по месту покупки.