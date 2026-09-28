«Титан. Полимер. Инжиниринг» получил первый патент на разработанный совместно с КБГУ композиционный материал

16:40, 28 сентября 2026, ПАИ

Компания «Титан. Полимер. Инжиниринг» получила первый патент на изобретение, созданное в рамках сотрудничества с Кабардино-Балкарским государственным университетом имени Х. М. Бербекова (КБГУ). Разработка посвящена созданию огнестойкого стеклонаполненного композиционного материала на основе полибутилентерефталата (ПБТ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Разработанный материал представляет собой композицию на основе ПБТ, армированную стекловолокном и содержащую специально подобранную систему антипиренов. Такое сочетание компонентов позволяет получить компаунд с повышенными показателями прочности, жесткости и устойчивости к горению. Полученный материал может быть востребован в электротехнической промышленности, автомобилестроении, производстве промышленного оборудования и других отраслях, где к полимерным изделиям предъявляются повышенные требования по прочности, термостойкости и пожарной безопасности.

Научно-исследовательские работы по созданию новых отечественных марок полимерных материалов проводятся КБГУ для «Титан. Полимер. Инжиниринг» в рамках соглашений с Минпромторгом России на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Одним из ключевых направлений совместной работы компании и вуза является разработка рецептур инновационных марок специализированных компаундов на основе ПЭТ, ПБТ и других полимеров с заданными эксплуатационными характеристиками.

Одновременно Кабардино-Балкарский государственный университет развивает научно-технологическое взаимодействие с заводом «Титан-Полимер» в рамках подписанного на ПМЭФ в июне 2026 года соглашения. Сотрудничество приобретает особое значение с учётом реализации предприятием второго этапа инвестиционного проекта в ОЭЗ «Моглино», предусматривающего создание производств ПЭТ мощностью до 140 тысяч тонн и ПБТ до 80 тысяч тонн в год. Формирование собственной сырьевой базы в сочетании с компетенциями «Титан. Полимер. Инжиниринг» и научными разработками КБГУ должно создать основу для выпуска в России широкой линейки полимерных материалов более высоких переделов.

«Создание первого запатентованного материала – важный результат нашей совместной работы с Кабардино-Балкарским государственным университетом. Сильная научная база КБГУ и высокий уровень компетенций его учёных позволяют разрабатывать отечественные рецептуры компаундов, сопоставимые по своим характеристикам с современными зарубежными материалами. Для нас принципиально важно, что речь идёт не только о научных исследованиях, но и о разработках, ориентированных на дальнейшее промышленное применение. После запуска производства в Инжиниринговом центре мы рассчитываем освоить выпуск специализированных компаундов и предложить российским предприятиям отечественные решения», – подчеркнул генеральный директор «Титан. Полимер. Инжиниринг» Александр Орлов.

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