Псковичи могут воспользоваться 5G на вокзалах в Москве и Петербурге

17:13, 28 сентября 2026, ПАИ

«Мегафон» развернул 5G-покрытие на Киевском и Ленинградском железнодорожных вокзалах Москвы, а также на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Подключиться к сети пятого поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Для запуска оператор модернизировал действующую LTE-инфраструктуру. Благодаря технологической нейтральности базовые станции поддерживают 5G на существующем частотном ресурсе.

Скоростной интернет здесь особенно востребован из-за высокой концентрации пользователей и нагрузки на мобильную сеть. Ежедневно через Киевский и Ленинградский транспортные хабы проходят несколько сотен тысяч пассажиров. Это точка пересечения маршрутов метро, МЦД, пригородных поездов и составов дальнего следования.

Путешественники из Пскова смогут активно пользоваться 5G на Московском вокзале в Петербурге. Ежегодно псковский пассажиропоток в направлении Северной столицы составляет ориентировочно 820 тысяч человек. В Москву из Пскова количество путешественников, напротив, значительно ниже и составляет около 150 тысяч человек.

По данным «Мегафона», наиболее высокая нагрузка на сеть на этих площадках фиксируется с 15:00 до 20:00 – в период отправления вечерних поездов дальнего следования и пригородных электричек. При этом в отличие от жилых и деловых районов объём мобильного трафика в зоне транспортных узлов остаётся высоким как в будни, так и в выходные.

5G позволяет увеличить скорость передачи данных и снизить задержку соединения в местах с высокой концентрацией пользователей. Это особенно актуально в часы пик, когда одновременно работают тысячи мобильных устройств. Пассажиры могут использовать сеть для видеозвонков, просмотра и загрузки видео, работы с облачными сервисами и других приложений, чувствительных к скорости и задержке.

«В крупных логистических хабах нагрузка на сеть одна из самых высоких в мегаполисах. Поэтому такие локации мы рассматриваем как приоритетные для запуска 5G. Новая технология даёт сети дополнительный ресурс и позволяет обеспечить достойную скорость передачи данных и более стабильную связь при большом числе одновременных подключений», – отметил директор департамента по развитию и оптимизации радиосети «Мегафона» Евгений Бабахин.

Подключиться к 5G могут владельцы совместимых смартфонов. Для устройств без поддержки нового стандарта, включая iPhone, абонентам также доступна опция «Мега5G», которая за счёт настроек сети открывает возможность пользоваться интернетом, сопоставимым со скоростью 5G.

Как показывает big data «Мегафона», помимо москвичей и жителей Петербурга, вокзалы обеих столиц чаще всего посещают пассажиры из Тверской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, а также Самарской и Нижегородской областей. Среди иностранцев здесь чаще всего бывают путешественники из Китая, Турции и ОАЭ.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560, erid: 2W5zFJXK9MB.