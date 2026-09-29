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Общество

Онищенко объяснил рост случаев деменции в России

Случаев деменции в России становится больше по двум причинам: диагностика улучшилась, а люди стали жить дольше. Так объяснил ситуацию ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

«Во-первых, конечно, лучше диагностировать стали. Во-вторых, есть такое понятие, как доживаемость. Средняя продолжительность жизни увеличивается, и у кого-то исчерпываются ресурсы – кардиологические, сосудистые, эндокринные, в данном случае можно говорить о когнитивных. Суммация этих двух вещей», – сказал он.

Академик пояснил: дело не только в том, что сама болезнь встречается чаще. Медики теперь распознают её на тех стадиях, когда раньше диагноз не ставили. К тому же с годами у человека заканчиваются внутренние запасы, в том числе обеспечивающие память и мышление.

Поводов для тревоги Геннадий Онищенко при этом не видит – куда важнее не забывать о профилактике.

Ранее о природе заболевания говорил кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна НИИ Пироговского университета Артём Толмачев. По его словам, деменция – это синдром, вызванный разными болезнями и нарушающий работу мозга. Он затрагивает не только память, но и речь, мышление, ориентацию, эмоции и бытовые навыки. При этом, подчеркнул Толмачев, потеря когнитивных функций – это ещё не потеря личности.

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