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Набор на обучение верховой езде открыт в псковском клубе «Возрождение»

Псковский конноспортивный клуб «Возрождение» объявляет набор детей и взрослых на обучение верховой езде. Теперь погода не помеха: в клубе есть крытый манеж, поэтому заниматься можно комфортно в любое время года. Об этом ПАИ сообщили в клубе.

Афиша: КСК «Возрождение»

Неважно, садитесь ли вы на лошадь впервые или уже имеете опыт – тренер поможет освоиться, научит правильно управлять лошадью и постепенно повысит вашу уверенность в седле.

В клубе вас ждут спокойные лошади, опытные тренеры, индивидуальный подход, занятия в крытом манеже, обучение детей и взрослых. Вам остаётся только прийти.

Записаться на тренировку можно по телефону 8-953-232-63-55.

Реклама. ИП Черезова И. Н. ИНН 602700139223, erid: 2W5zFHaQFBX.

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