В Заксобрании Псковской области утвердили персональный состав постоянных комитетов

13:35, 29 сентября 2026, ПАИ

Персональный состав постоянных комитетов Законодательного Собрания Псковской области утверждён на первой организационной сессии сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ. Согласно новому положению регламента, в действующем созыве депутат может являться членом двух комитетов одновременно, выбрав их по собственному желанию. Этим правом воспользовалось несколько парламентариев.

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике возглавил Павел Гомон. Его заместителем на нештатной основе стала Елена Синёва. В состав комитета также вошли Юрий Сорокин, Евгений Васильев, Пётр Алексеенко, Дарья Козьякова, Дмитрий Мельцер и Юлия Ярышкина.

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению возглавил Алексей Севастьянов. Заместителями председателя стали Дмитрий Михайлов и Олег Савельев. В комитет также вошли Дарья Козьякова, Дмитрий Белюков, Надежда Васильева, Михаил Каратыш и Андрей Ключко.

В состав комитета по социальной политике изъявили желание войти восемь депутатов. Председателем стал Игорь Дитрих, заместителями – Наталья Тудакова и Дмитрий Мельцер. В комитет также вошли Дмитрий Белюков, Евгений Васильев, Надежда Васильева, Елена Синёва и Юлия Ярышкина.

Комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту возглавляет Дмитрий Быстров. Заместителями председателя стали Игорь Романов и Михаил Каратыш. Членами комитета также являются Андрей Ключко, Евгений Шумайлов, Оксана Лазарева и Татьяна Фомченкова.

Комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию сформирован из семи депутатов. Его возглавил Андрей Козлов, заместителями стали Антон Минаков и Оксана Лазарева. В состав комитета также вошли Игорь Романов, Юрий Сорокин, Олег Савельев и Татьяна Фомченкова.