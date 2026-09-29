В Заксобрании Псковской области утвердили персональный состав постоянных комитетов
Персональный состав постоянных комитетов Законодательного Собрания Псковской области утверждён на первой организационной сессии сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент ПАИ. Согласно новому положению регламента, в действующем созыве депутат может являться членом двух комитетов одновременно, выбрав их по собственному желанию. Этим правом воспользовалось несколько парламентариев.
Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике возглавил Павел Гомон. Его заместителем на нештатной основе стала Елена Синёва. В состав комитета также вошли Юрий Сорокин, Евгений Васильев, Пётр Алексеенко, Дарья Козьякова, Дмитрий Мельцер и Юлия Ярышкина.
Комитет по региональной политике и местному самоуправлению возглавил Алексей Севастьянов. Заместителями председателя стали Дмитрий Михайлов и Олег Савельев. В комитет также вошли Дарья Козьякова, Дмитрий Белюков, Надежда Васильева, Михаил Каратыш и Андрей Ключко.
В состав комитета по социальной политике изъявили желание войти восемь депутатов. Председателем стал Игорь Дитрих, заместителями – Наталья Тудакова и Дмитрий Мельцер. В комитет также вошли Дмитрий Белюков, Евгений Васильев, Надежда Васильева, Елена Синёва и Юлия Ярышкина.
Комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту возглавляет Дмитрий Быстров. Заместителями председателя стали Игорь Романов и Михаил Каратыш. Членами комитета также являются Андрей Ключко, Евгений Шумайлов, Оксана Лазарева и Татьяна Фомченкова.
Комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию сформирован из семи депутатов. Его возглавил Андрей Козлов, заместителями стали Антон Минаков и Оксана Лазарева. В состав комитета также вошли Игорь Романов, Юрий Сорокин, Олег Савельев и Татьяна Фомченкова.
С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.
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