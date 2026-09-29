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Общество

Эксперт назвала суперфуды из соцсетей, без которых можно обойтись

Популярные в соцсетях семена чиа, спирулина, псиллиум, вода с хлорофиллом и напитки с алоэ не входят в число обязательных продуктов для правильного питания. Об этом сообщила эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова, пишет «Газета.ру».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По её словам, чиа часто советуют заливать водой и пить утром для похудения, однако исследования не подтверждают, что добавление этих семян в рацион само по себе заметно снижает вес. Если продукт нравится, его можно добавлять в кашу или йогурт, но особого эффекта у утреннего напитка с чиа нет. Спирулину в порошке, таблетках или смузи нередко представляют как обязательный «суперфуд», но доказательств её универсальной пользы недостаточно, чтобы считать такую покупку необходимой для полноценного питания.

С псиллиумом ситуация иная: он является источником растворимой клетчатки и может применяться, в частности, для снижения уровня холестерина. Однако если человек получает достаточно клетчатки из обычных продуктов, покупать дополнительный порошок только из-за моды не требуется, уточнила эксперт.

Она также не советует рассчитывать на «детокс» от воды с хлорофиллом – убедительных оснований считать её необходимым средством для очищения организма нет. Напиткам с алоэ приписывают пользу для пищеварения и общего самочувствия, но доказательств для таких обещаний недостаточно.

Арина Самойлова подчеркнула, что речь не идёт о запрете: эти продукты можно покупать, если нравится вкус или есть конкретная задача. Но заменять ими разнообразный рацион и ждать эффекта только потому, что продукт стал популярным в соцсетях, не стоит.

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