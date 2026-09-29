Женщину арестовали на шесть суток за уклонение от обязательных работ в Острове

18:12, 29 сентября 2026, ПАИ

Более 72 тысяч рублей задолжала двум своим несовершеннолетним детям 29-летняя жительница Острова. За неуплату средств ей назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Однако вместо выполнения решения суда и отработки положенных часов женщина дважды проигнорировала направление к месту работы.

Такое поведение стало основанием для составления нового протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания административного наказания»). Мировой судья рассмотрел материалы дела и назначил новое наказание. Вместо обязательных работ девушке предстоит провести шесть суток в изоляторе временного содержания.