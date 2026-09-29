«Титан-Полимер» получил патент на новый композиционный материал для производства БОПЭТ-плёнки

18:17, 29 сентября 2026, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» получил патент на изобретение композиционного материала на основе ПЭТД. Разработка предназначена для производства биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной (БОПЭТ) плёнки методом экструзии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Новый композиционный материал создан на основе полиэтилентерефталат-диола и диоксида кремния. Его применение позволяет получать БОПЭТ-плёнку с улучшенными барьерными характеристиками – в частности, по показателям паро- и кислородопроницаемости. Такая плёнка может использоваться в том числе при производстве упаковки для пищевых продуктов.

Получение патента подтверждает развитие собственных технологических и научно-инженерных компетенций предприятия. Разработка новых рецептур и материалов позволяет «Титан-Полимеру» расширять ассортимент выпускаемой продукции, повышать её потребительские характеристики и последовательно развивать направление импортозамещения с учётом потребностей российского рынка.

«Для промышленного предприятия сегодня важно не только обеспечивать стабильный выпуск востребованной продукции, но и постоянно развивать собственные технологии. Получение патента – результат системной работы по созданию новых материалов с заданными характеристиками. Такие разработки позволяют нам расширять ассортимент БОПЭТ-плёнок, предлагать потребителям новые решения и усиливать импортозамещающий потенциал предприятия. Мы рассматриваем развитие новых материалов и технологий как одно из ключевых направлений дальнейшего развития «Титан-Полимера», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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