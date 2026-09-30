В Роскачестве объяснили, как выбрать качественный пряник

10:47, 30 сентября 2026, ПАИ

При выборе пряников стоит смотреть не только на упаковку, но и на состав, технологию приготовления, начинку и состояние изделия, пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов Роскачества.

Классический состав включает муку, сахар, растительное масло или маргарин, мёд, патоку либо инвертный сироп, фруктовую начинку или варёную сгущёнку. Также могут использоваться разрыхлители, соль, вода, яичный меланж и пряности.

По технологии приготовления теста пряники делятся на заварные и сырцовые. Заварные получают, заваривая муку в сахаро-медовом или сахаро-паточном сиропе, они мягче и дольше удерживают влагу. Сырцовые отличаются более плотной текстурой. Оба вида могут быть с начинкой или без, глазированными или нет и при этом оставаться качественными.

В магазинах чаще встречаются пряники с мёдом или инвертным сиропом. Последний получают нагреванием раствора сахара с кислотой – сахароза распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп связывает влагу и продлевает свежесть продукта.

Особое внимание следует уделять начинке. Лучше, если в составе указано фруктовое пюре с перечислением конкретных плодов. Вода, ароматизаторы, загустители, камеди или крахмал могут говорить о меньшем содержании натурального сырья. Начинка не должна быть жидкой и вытекать, но не должна быть и слишком жёсткой или сухой.

Качественный пряник имеет правильную форму без деформаций и расплывшихся краёв, сухую поверхность без крупных трещин и вздутий, чёткий рисунок, цвет – от бело-кремового до тёмно-коричневого.

Специалисты советуют выбирать глазированные изделия: сахарная глазурь замедляет черствение и дольше сохраняет свежесть. Если глазурь сделана на основе какао-продуктов, её состав должен быть указан на этикетке.