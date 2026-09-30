Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Роскачестве объяснили, как выбрать качественный пряник

При выборе пряников стоит смотреть не только на упаковку, но и на состав, технологию приготовления, начинку и состояние изделия, пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов Роскачества.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Классический состав включает муку, сахар, растительное масло или маргарин, мёд, патоку либо инвертный сироп, фруктовую начинку или варёную сгущёнку. Также могут использоваться разрыхлители, соль, вода, яичный меланж и пряности.

По технологии приготовления теста пряники делятся на заварные и сырцовые. Заварные получают, заваривая муку в сахаро-медовом или сахаро-паточном сиропе, они мягче и дольше удерживают влагу. Сырцовые отличаются более плотной текстурой. Оба вида могут быть с начинкой или без, глазированными или нет и при этом оставаться качественными.

В магазинах чаще встречаются пряники с мёдом или инвертным сиропом. Последний получают нагреванием раствора сахара с кислотой – сахароза распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп связывает влагу и продлевает свежесть продукта.

Особое внимание следует уделять начинке. Лучше, если в составе указано фруктовое пюре с перечислением конкретных плодов. Вода, ароматизаторы, загустители, камеди или крахмал могут говорить о меньшем содержании натурального сырья. Начинка не должна быть жидкой и вытекать, но не должна быть и слишком жёсткой или сухой.

Качественный пряник имеет правильную форму без деформаций и расплывшихся краёв, сухую поверхность без крупных трещин и вздутий, чёткий рисунок, цвет – от бело-кремового до тёмно-коричневого.

Специалисты советуют выбирать глазированные изделия: сахарная глазурь замедляет черствение и дольше сохраняет свежесть. Если глазурь сделана на основе какао-продуктов, её состав должен быть указан на этикетке.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Псковская делегация изучила опыт развития городской среды в Новгородской области
30 сентября 2026

О студенческом конструкторском бюро ПсковГУ расскажут в программе «Среда обитания»
30 сентября 2026

Новый автобус для пациентов появился в Невельской межрайонной больнице
30 сентября 2026

Сохранение традиционных семейных ценностей: прямой эфир из медиацентра ПАИ
30 сентября 2026

Почему карьерный успех не приносит счастья, объяснила психолог
30 сентября 2026

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» станет темой брифинга в медиацентре ПАИ
30 сентября 2026

Форум «Сила бренда» стартовал в Пскове
30 сентября 2026

37 классов в восьми школах ​закрыли из-за ОРВИ​ в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...