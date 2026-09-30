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Экономика

В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец провёл открытый урок по инвестированию для студентов второго курса Псковского кооперативного техникума. Мероприятие приурочено к старту всероссийской программы повышения инвестиционной грамотности «ИнвестВышка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера
  • В Псковском отделении Сбера прошёл открытый урок по инвестированию для студентов в рамках программы «ИнвестВышка»
    Фото: пресс-служба Сбера

Ключевая задача занятия – повышение уровня финансовой грамотности молодёжи. В ходе урока эксперты Сбера помогли студентам разобраться в базовых инструментах фондового рынка, научиться оценивать инвестиционные риски и принимать взвешенные решения, опираясь на личные финансовые цели.

«Способность осознанно распоряжаться капиталом – фундамент финансовой грамотности, который необходимо закладывать со школьной скамьи. Современные юноши и девушки получают доступ к биржам и брокерским счетам значительно раньше предыдущих поколений. В этих условиях недостаточно просто объяснить им, что такое инвестиции. Необходимо научить их критически оценивать риски, принимать финансовые решения исходя из личных целей и бережно относиться к собственным средствам», – отметил Владимир Компаниец.

Открытый урок в Пскове стал частью масштабной всероссийской программы «ИнвестВышка», реализующейся при поддержке Минфина России, СберИнвестиций, НИУ ВШЭ и благотворительного фонда «Вклад в будущее». Проект охватывает подростков 14–18 лет: учащихся 9–11-х классов школ и студентов 1–2-х курсов колледжей. Ожидается, что общее число участников программы по всей стране превысит четыре миллиона человек.

Обучение проходит в дистанционном формате. Курс «Инвестируй по-взрослому» доступен в приложении «СберИнвестиции» и на образовательной платформе «СберСова». Программа включает практические задания, интерактивные квизы и онлайн-игру «Фондовый рынок» в формате биржевого симулятора. Доступ к финальному тестированию откроется 4–6 декабря 2026 года по итогам прохождения модулей.

Успешное прохождение итогового тестирования даёт право на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность» без отборочных испытаний. Победа и призовые места в олимпиаде предоставляют льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

По данным СберИнвестиций, аудиторией сервиса пользуются более 280 тысяч инвесторов в возрасте до 18 лет, которые самостоятельно совершают сделки на фондовом рынке и проходят обучающие курсы. Недавно СберИнвестиции запустили «ИнвестКопилку» – первый на рынке продукт для инвесторов от 14 лет, в основе которого лежат инвестиционные инструменты, а не классический банковский депозит.

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