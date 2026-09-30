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Общество

«Билайн» запустил аренду электронных и аудиокниг с выгодой до 50%

В сервисе «Книги Билайн» появилась возможность брать электронные и аудиокниги в аренду на один, три или шесть месяцев. Новый формат позволяет легально читать и слушать выбранные произведения с экономией до 50 % по сравнению с покупкой навсегда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Билайна».

Изображение: пресс-служба «Билайна»

Читатель сам выбирает подходящий срок доступа. Максимальная выгода – при аренде на месяц: она обойдётся вдвое дешевле покупки без ограничения срока. Например, для отпуска можно взять детектив на короткий срок, а вот для знакомства с объёмным романом выбрать аренду на три месяца или полгода.

Условия прозрачны – стоимость, размер скидки и срок доступа видны до оплаты, а сервис доступен клиентам любых операторов связи. Оформлять подписку не требуется – пользователь платит только за доступ к конкретному произведению на выбранный срок. А узнать, какие именно произведения доступны к аренде, можно по специальной отметке со скидкой и значком часов.

«Мы развиваем «Книги Билайн», отталкиваясь от того, что нужно людям. Не каждому нужна целая библиотека, и не все готовы оплачивать подписку ради одного произведения. Аренда позволяет взять именно ту книгу, которую хочется прочитать или послушать, сэкономить и заодно познакомиться с нашим сервисом без расходов на подписку. Далеко не каждый сервис на рынке сегодня предлагает такую модель, а мы видим в ней перспективу: она даёт читателю больше свободы и делает легальное чтение доступнее. Для нас это и есть клиентоцентричность – предлагать понятные условия и оставлять человеку выбор», – отметил руководитель сервиса «Книги Билайн» Антон Лазарев.

Спланировать чтение помогут подсказки внутри сервиса: пользователь сможет отслеживать прогресс и узнать, сколько минут в день нужно уделять книге, чтобы закончить её до завершения срока доступа. А за три дня до окончания аренды сервис отправит уведомление. Если времени не хватит, можно продлить аренду или приобрести произведение навсегда. Арендованные произведения можно читать и слушать даже без интернета. Достаточно заранее загрузить их в приложении «Книги Билайн».

«Книги Билайн» – это более 650 тысяч электронных и аудиокниг разных жанров, включая произведения в бесплатном каталоге. Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками, прочитать которые они могут одними из самых первых. А тем, кто ещё не решил, что почитать или послушать, в «Книгах Билайн» поможет поиск на основе искусственного интеллекта. Достаточно описать свои вкусы и интересы, указать любимый жанр или настроение – ИИ предложит подходящие произведения.

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