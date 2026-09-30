Человечное лидерство в эпоху ИИ: на Московском стартап-саммите выступил Робин Шарма

17:41, 30 сентября 2026, ПАИ

На Московском стартап-саммите состоялась дискуссия между всемирно известным специалистом по лидерству, автором бестселлеров «Монах, который продал свой «феррари» и «Лидер без титула» Робином Шармой и главным редактором «РБК Стиль», ведущим программы «Качество жизни» Евгением Тихоновичем. Главной темой разговора стало определение роли лидера в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и тотальной неопределённости.

В начале беседы президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф представил Робина Шарму, с которым он знаком много лет, как одного из самых вдохновляющих спикеров современности. Герман Греф отметил, что философия Шармы подтверждается его собственным образом жизни и постоянным самоисследованием.

H.U.M.A.N.: быть человеком, а не машиной

В своём выступлении Робин Шарма предложил концепцию лидерства, основанную на аббревиатуре H.U.M.A.N. По его мнению, парадокс современности заключается в том, что чем больше технологий внедряется в бизнес, тем более человечными должны становиться лидеры.

«Очень важно, чтобы искусственный интеллект помогал человеку, а не заменял его человечность. Технологии должны быть нашими слугами, а не хозяевами», – подчеркнул Робин Шарма.

Спикер расшифровал свою формулу следующим образом.

H (Humility) – скромность. Когда вы становитесь более успешными, важно становиться скромнее.

U (Unkillable) – неубиваемость. Способность становиться сильнее в мире волатильности и нестабильности.

M (Mastery) – мастерство. Умение создавать продукты и сервисы, которых раньше не существовало.

A (Awake) – осознанность. Успех должен делать нас более осознанными, на что роботы неспособны.

N (Nuts) – сумасшествие. Нужно быть немного сумасшедшим, чтобы реализовать своё видение и изменить мир, даже если окружающие смеются над тобой.

Шарма процитировал Джорджа Бернарда Шоу, отметив, что великие люди адаптируют мир под себя, а не наоборот. «Если над вами не смеются, значит, вы не делаете ничего значительного», – добавил он.

Как построить великую компанию и понять миллиардера

В ходе дискуссии Евгений Тихонович затронул тему управления командами. Шарма заявил, что великие компании избегают ловушки «одного гения и тысячи последователей». Вместо этого они строят организации, где есть «тысяча Пикассо» – множество лидеров. «Нанимайте лучших. Экономия на талантах обходится бизнесу дороже всего в долгосрочной перспективе», – заявил эксперт.

Шарма также поделился наблюдениями о психологическом портрете миллиардеров, с которыми он работает много лет. По его словам, их объединяет стоическое безразличие к мнению окружающих, иррациональная вера в себя и готовность действовать вопреки насмешкам. Они всегда хотят большего – того, что есть, недостаточно. Однако часто ими движет обида из-за недостатка любви в детстве. «Они безжалостны в преодолении сложностей, но главная опасность для успешного лидера – влюбиться в одну формулу успеха и перейти от стратегии нападения к защите», – предостерёг Шарма.

По мнению спикера, великие компании одержимы увеличением в 10 раз. Цель бизнеса – не деньги, а увеличение ценности для клиента в 10 раз. «Деньги – это результат созданной ценности. Стив Джобс был одержим созданием потрясающих продуктов, а не зарабатыванием денег, что и сделало компанию Apple великой», – отметил он.

«Робот и Садовник»: метафора для будущего

Евгений Тихонович поинтересовался новой книгой Шармы The Robot and the Gardener, которая планируется к выходу в 2027 году. Спикер объяснил метафору названия, предупредив о риске «сценария Франкенштейна», когда технологии украдут у нас человечность. Образ садовника символизирует связь с землёй, историей и смертностью, которую необходимо защищать. «Мы можем многому научиться у мёртвых, читая эпитафии. Роботы – это красота технологий, но садовник – это наша душа», – пояснил автор.

Практики продуктивности: меньше значит больше

В практической части дискуссии Робин Шарма дал ряд нестандартных советов основателям стартапов. Он утверждает, что большинство людей путают занятость с производительностью, и 80 % ежедневных действий – пустая трата времени.

«Перестаньте использовать жаргон. Рассказывайте истории, как делали люди в пещерах. Роботы так не могут», – посоветовал Шарма. Он порекомендовал лидерам внедрить «правило пяти часов»: выдающиеся предприниматели работают эффективно пять часов в день, посвящая остальное время восстановлению. Также он советует ежеквартально брать неделю полного отдыха для генерации идей, отказаться от мусорных коммуникаций и проводить еженедельный цифровой детокс.

«Вы становитесь более конкурентоспособным, когда высыпаетесь. Когда уезжаете в отпуск, чтобы придумать новые идеи. Когда занимаетесь спортом, а не трудоголизмом. Когда у вас хорошие отношения в семье. Когда вы используете технологии, чтобы эффективно работать, а не свои пагубные привычки питать», – подчеркнул Робин Шарма.

Отвечая на вопрос о балансе, Шарма отметил, что успех начинает работать против лидера уже после первых достижений. Постоянство практики важнее таланта. Он привёл в пример баскетболиста Коби Брайанта, который начинал тренироваться в пять утра, понимая, что конкуренты так не смогут.

Три совета основателям бизнеса

В завершение встречи Робин Шарма дал три ключевых совета для основателей бизнеса.

1. Уединиться на неделю в тихом месте и написать полное видение бизнеса и жизни.

2. Работать над своей душой, чтобы не нуждаться во внешнем одобрении.

3. Серьёзно относиться к здоровью мышления и тела и жить в соответствии со своими ценностями.

«Когда мне было 23, я думал, что если летать на частном самолёте, жить в большом доме и ездить на «феррари», стать знаменитым, то тогда-то всё и поменяется. Но на самом деле это не имеет значения. Важно ваше здоровье и здоровье вашей семьи. Важно, что вы строите отличный бизнес, создаёте прекрасные продукты, которые удивляют мир. Важна любовь и служение людям. Поэтому, пожалуйста, живите так, чтобы об этом помнить», – резюмировал Робин Шарма.

Московский стартап-саммит, посвящённый технологическому предпринимательству и открытым инновациям, проходит 29–30 сентября в умном городе СберСити, в пространстве крупнейшего кампуса «Школы 21». Организаторы саммита – правительство Москвы и Сбер. Ключевая идея события в 2026 году – трансформация пяти ключевых индустрий: медицины и биотехнологий, образования и креативных сфер, сельского хозяйства и производства продуктов питания, строительства и урбанистики, умных устройств и робототехники с помощью технологических решений стартапов. Главная цель саммита – содействовать заключению сделок между инвесторами, корпорациями и стартапами из этих индустрий и сокращать путь от технологий к работающим решениям. В программе – выступления топ-спикеров в сфере инноваций, стартапов-единорогов, питчи, выставка более 100 российских и зарубежных технологических стартапов на стадиях от seed до pre-IPO, а также вручение технологической премии корпорациям, инвесторам, университетам и медиа, которые внесли вклад в развитие инновационной экосистемы страны.