«Титан-Полимер» прошёл первый этап международного сертификационного аудита по пищевой безопасности

18:56, 30 сентября 2026, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» завершил первый этап сертификационного аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие требованиям схемы FSSC 22000 версии 6. Второй этап аудита запланирован на декабрь 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

FSSC 22000 – международная схема сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции, признанная Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (GFSI). Её требования распространяются в том числе на предприятия, выпускающие материалы, используемые при производстве пищевой упаковки.

«Титан-Полимер» выпускает биаксиально-ориентированную полиэтилентерефталатную (БОПЭТ) плёнку, одним из направлений применения которой является производство упаковочных материалов для пищевой продукции.

В рамках первого этапа аудита эксперт оценил готовность предприятия к дальнейшей сертификации, рассмотрел документацию системы менеджмента, действующие процедуры производственного контроля и подходы к обеспечению безопасности продукции. Подготовка к сертификации включает актуализацию внутренних процедур, развитие системы производственного контроля, обучение сотрудников и совершенствование процессов прослеживаемости продукции.

Следующим этапом станет аудит непосредственно на производственной площадке, в ходе которого будет оценено практическое применение действующих процедур и функционирование системы менеджмента.

Прохождение сертификации по FSSC 22000 позволит предприятию подтвердить соответствие системы менеджмента требованиям, применяемым в сфере производства материалов для пищевой упаковки.

«Сертификация по FSSC 22000 – это последовательная работа по развитию системы управления безопасностью продукции. Для предприятия важно, чтобы установленные требования были интегрированы в ежедневные производственные процессы и одинаково понимались всеми сотрудниками, которые в них участвуют. Мы уделяем особое внимание производственному контролю, прослеживаемости продукции и предупреждению потенциальных рисков. Сейчас команда продолжает подготовку ко второму этапу аудита, который запланирован на декабрь», – рассказала директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.

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