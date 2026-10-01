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Культура

Поэт Александр Себежанин представил две новые книги в Новосокольниках

Творческий вечер поэта Александра Себежанина прошёл в Новосокольнической центральной районной библиотеке. Об этом ПАИ сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России. Встреча состоялась в рамках акции «Культурные выходные», организатором которой выступает библиотека имени Курбатова.

Александр Себежанин представил сразу два новых сборника – «Лаконичная лирика» и «Листки из найденных тетрадей». Книги вышли в свет буквально накануне, и читатели услышали новые строки одними из первых в области. Поэт исполнил произведения под семиструнную гитару.

В завершение вечера Себежанин передал несколько экземпляров новых книг в фонд Новосокольнической библиотеки.

«Замечательно прошла моя поэтическая встреча с читателями! Спасибо областной библиотеке имени Курбатова за приглашение к поездке, работникам Новосокольнической библиотеки – за тёплый приём и организацию встречи и пришедшим замечательным, внимательным и отзывчивым слушателям – за любовь к поэзии, отзывчивость их сердец!» – отметил Александр Себежанин.

Александр Себежанин – творческий псевдоним Александра Павлова, члена Союза писателей России и Международной ассоциации писателей и публицистов. Поэт родился 25 января 1950 года в Торопецком районе Тверской области, детство и юность провёл в Себежском районе Псковской области, сейчас живёт в Пскове. Он автор сборников «Так бывает, и нет в том чуда…», «Нежность сердца», «В каждом с-LOVE», «Сейчастье» и участник более тридцати совместных поэтических сборников.

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