Титан-Полимер» представил карьерные возможности на осенней ярмарке трудоустройства

12:22, 01 октября 2026, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» принял участие в осенней ярмарке трудоустройства. Представители предприятия познакомили соискателей с актуальными вакансиями, условиями работы и возможностями профессионального развития на производстве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе ярмарки специалисты предприятия рассказали участникам о требованиях к кандидатам, специфике работы на современном промышленном производстве, действующих социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. Соискатели смогли напрямую задать вопросы представителям завода и получить информацию о порядке трудоустройства.

В настоящее время «Титан-Полимер» продолжает формировать команду в связи с развитием производственных мощностей. Предприятию требуются лаборанты, дробильщики, упаковщики, аппаратчики подготовки сырья, электромеханики, а также специалисты инженерно-технического профиля. Среди открытых позиций – инженер-сметчик, инженер по режиму и охране, инженер КИПиА и другие производственные и административные вакансии.

«Титан-Полимер» предлагает сотрудникам официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, социальные гарантии, доставку корпоративным транспортом, обучение за счёт предприятия, ежегодные медицинские осмотры и возможности для повышения квалификации и карьерного роста. По итогам общения с представителями предприятия семь соискателей получили приглашение на работу.

Участие в ярмарках трудоустройства является одним из направлений кадровой политики предприятия. Такой формат позволяет напрямую знакомить жителей Псковской области с востребованными профессиями, условиями работы и карьерными возможностями на «Титан-Полимере», а также формировать кадровый резерв для дальнейшего развития производства.



«Титан-Полимер» – современное развивающееся предприятие, где сотрудники могут не только получить стабильную работу, но и профессионально расти. Мы создаём условия для обучения и повышения квалификации, даём возможность осваивать современное оборудование и развиваться внутри компании. Для нас важно привлекать как опытных специалистов, так и тех, кто готов получить новую профессию и связать своё дальнейшее развитие с нашим предприятием. Показательно, что уже по итогам ярмарки семь соискателей получили приглашение на работу – это подтверждает практическую эффективность такого формата взаимодействия с кандидатами», – отметила директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова.

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