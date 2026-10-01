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Общество

Детский телефон доверия: как получить экстренную психологическую помощь

Как работает детский телефон доверия, напомнили псковичам сотрудники регионального УМВД России.

Для поддержки детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, существует единый общероссийский номер 8-800-200-01-22.

При обращении по этому номеру дети, подростки и их родители из любого региона страны могут получить экстренную психологическую помощь квалифицированных специалистов. Звонок бесплатный и полностью конфиденциальный.

Напомним, что на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове каждую пятницу в 12:30 выходит авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!». Выпуски программы также можно послушать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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