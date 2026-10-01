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Общество

Клиенты «Билайна» стали проводить в нейросетях на 23% больше времени

ИИ-сервисы заняли второе место по росту использования среди онлайн-сервисов в сети Билайна. Клиенты оператора проводят с нейросетями в среднем 46 минут в день*. По темпам роста ИИ-сервисы уступили только российским мессенджерам, которые показали динамику +42 %. Третье место заняли сервисы заказа и доставки продуктов (+22 %). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Билайна».

Иллюстрация: пресс-служба «Билайна»

Главный сценарий использования нейросетей у представителей всех поколений – создание текстов и работа с документами. На втором месте – генерация аудиотреков. Далее предпочтения разных поколений различаются. Зумеры (19–29 лет), миллениалы (30–45 лет) и бумеры (65+ лет) чаще используют нейросети для переводов. Поколение X (46–64 года) отдает предпочтение созданию изображений. Реже всего все возрастные группы используют ИИ для распознавания музыки.

Нейросети все активнее входят в повседневную жизнь пользователей, но по времени использования пока уступают привычным цифровым сервисам: онлайн-кинотеатрам и социальным сетям. Клиенты Билайна проводят в них в среднем 153 и 119 мин в день соответственно. На третьем месте – онлайн-книги. В среднем на чтение клиенты Билайна тратят почти два часа ежедневно.

Растущий интерес к нейросетям учтен и в тарифной модели bee* (би) от «Билайна». В неё включён доступ к популярным нейросетям. Подключая подписку, пользователь самостоятельно выбирает объем ГБ, минут и дополнительные опции.

*здесь и далее по обезличенным данным клиентов «Билайна» за июнь-август 2025-2026 годов.

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