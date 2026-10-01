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Общество

T2 упростил процесс саморегистрации SIM-карты в мобильном приложении

Российский оператор мобильной связи T2 исключил лишние шаги при самостоятельной регистрации SIM-карты в приложении. Теперь для подписания договора клиентам не нужно устанавливать специальные сервисы – все действия с документом, включая выпуск подписи, проходят в «Госуслугах». Это позволило сократить количество шагов и сделать процесс подключения удобнее для абонентов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: ПАИ

T2 стал первым оператором на российском рынке, который реализовал бесшовный сценарий саморегистрации SIM-карты. Клиент проходит весь процесс в мобильном приложении T2, а подписание договора происходит через «Госуслуги» – без установки отдельных сервисов. Раньше для завершения процедуры требовалось дополнительно скачивать и настраивать «Госключ», что удлиняло путь клиента и требовало лишних временных затрат. Теперь все этапы подключения проходят в привычном интерфейсе оператора, а выпуск подписи и подписание договора происходят в «Госуслугах» – приложении, которое уже есть у большинства пользователей.

Изменение встроено в общий подход T2 по упрощению клиентских путей. Оператор последовательно оптимизирует цифровые сервисы, чтобы рутинные процессы вроде подключения связи занимали минимум времени и усилий.

«Качество цифрового сервиса выстраивается из множества небольших решений, которые клиент даже не замечает. Именно такие решения формируют впечатление от сервиса. Мы в T2 последовательно убираем всё, что усложняет путь пользователя: лишние приложения, переходы и считаем каждый клик. Если сценарий вызывает трудность или пользователю нужно сделать много действий, мы его пересобираем и упрощаем. В сумме это формирует тот опыт, за который клиенты нас ценят», – отметил директор по развитию и цифровизации сервисов T2 Иван Рыбинцев.

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