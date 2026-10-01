«Родная речь»: Хотим окунуться в атмосферу старины на «Архондарике»

16:59, 01 октября 2026, ПАИ

За атмосферой старины и традиций на фестиваль монастырской кухни «Архондарик» приедет группа «Родная речь». Для музыкантов Псковская область – место, где история Древней Руси ощущается особенно сильно. Коллектив станет одним из участников музыкальной программы фестиваля, который впервые пройдёт в Печорах с 2 по 4 октября.

«Приняли приглашение, так как Псковская область буквально дышит историей Древней Руси. Хочется успеть насладиться Печорами и общей атмосферой», – пояснил ПАИ автор и исполнитель Александр Свентицкий.

В таком фестивале группа участвует впервые.

«Пока трудно сказать, как всё пройдёт, но само место подсказывает, что будет здорово», – отметил музыкант.

Участники коллектива признались, что любят готовить и дегустировать. «Уверены, что с удовольствием отведаем русскую кухню и привезём с собой несколько рецептов», – добавили в группе.

Отметим, группа «Родная речь» известна трепетным отношением к русской песенной традиции. В её исполнении звучат как старинные народные песни, так и авторские композиции, объединённые любовью к родной культуре. Участники коллектива – единомышленники, для которых важно не просто выступить, а поделиться тем, что дорого им самим.

«Хочется окунуться в атмосферу старины и традиций, увидеть единомышленников и порадовать людей нашими песнями», – подчеркнул Александр Свентицкий.

Фестиваль «Архондарик» станет площадкой, где встретятся гастрономия, музыка и духовные традиции. Помимо выступлений творческих коллективов, гостей ждут тематические программы, знакомство с подворьями Псковской области и других регионов России. По словам организаторов, фестиваль призван показать богатство монастырской кухни и культурного наследия.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации города Печоры.

Генеральный спонсор – «Россельхозбанк».

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