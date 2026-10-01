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Общество

На «Архондарике» научат плести венки и украшать тыквы

На фестивале монастырской кухни «Архондарик», который пройдёт в Печорах с 2 по 4 октября, состоятся лекции и практические мастер‑классы по флористике. Их проведёт студия цветов «Васса» при Псково‑Печерском монастыре. Занятия будут проходить прямо на площади Победы, где развернётся фестиваль, в специальном шатре‑лектории.

Фото предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

Руководитель студии Алина Кичайкина рассказала ПАИ, что попробовать себя смогут даже те, у кого нет опыта.

«Можно поработать с природным материалом, с инструментом, прикоснуться к теории создания гармоничной композиции, пропорции, цвету. Мы это всё разберём. И самое главное – каждый сможет забрать с собой готовую работу», – заметила флорист.

Фото предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

По её словам, гостей ждут два практических мастер‑класса и один демонстрационный. 2 октября можно будет сделать «Осенний венок гостеприимства» из лозы, осенних веток, сухоцветов и ягод. 3 октября – создать композицию «Осеннее изобилие» прямо внутри настоящей тыквы, используя рябину, шиповник, дубовые листья и хризантемы. На следующий день пройдёт демонстрационный мастер-класс «Сервировка и украшение праздничного стола» совместно с ювелирным домом «Русская сказка».

Иллюстрацию предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

Кроме того, ежедневно будут читать лекции: «Райский сад на монастырской кухне: история пряных трав и цветов» – о том, как в монастырях зарождались аптекарские и кухонные сады, «Цветы в православном храме: традиции, символы и тонкости благоукрашения» – о символике цвета и растений в православной культуре, «Сервировка праздничного стола: русские традиции и секреты домашнего уюта».

Продолжительность лекций – 40 минут, мастер‑классов – от часа до полутора.

Иллюстрацию предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

Напомним, фестиваль монастырской кухни «Архондарик» состоится в Печорах впервые. Он объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации города Печоры.

Генеральный спонсор – «Россельхозбанк».

Реклама. ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция». ИНН: 6027162680, erid: 2W5zFK5sBQM.

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