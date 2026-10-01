Два хора – одна миссия: псковские коллективы выступят на фестивале «Архондарик»

19:01, 01 октября 2026, ПАИ

На фестивале «Архондарик», который пройдёт в Печорах с 2 по 4 октября, примут участие Псковский русский народный хор и Архиерейский хор Свято‑Успенского Псково‑Печерского монастыря. Они выступят в разные дни.

Псковский хор представит произведения по мотивам русских народных песен (используемых в творчестве Николая Мишукова) о красоте Псковской земли. Архиерейский хор исполнит духовные песнопения.

«Самая главная ценность Пскова – это не места, а удивительные люди, которые делают это место таким, какое оно есть, – подчеркнула регент Архиерейского хора и хормейстер Псковского хора Марина Владимирцева. – Мы надеемся, что фестиваль и наше творчество сподвигнут людей познакомиться с уголками Псковской области: чтобы путешествующие приехали, посмотрели, познакомились с удивительнейшими людьми».

По её словам, миссия коллективов – просветительская. «Кто‑то проповеди читает, кто‑то книги пишет, а мы поём», – отметила Марина Владимирцева. Совместное выступление в одном концерте на фестивале не планируется из‑за объёма программ, но оно возможно в будущем.

Добавим, фестиваль монастырской кухни «Архондарик» пройдёт с 2 по 4 октября впервые. Он объединит подворья Псковской области и других регионов России. На площадке состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации города Печоры.

Генеральный спонсор – «Россельхозбанк».

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