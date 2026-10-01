Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Два хора – одна миссия: псковские коллективы выступят на фестивале «Архондарик»

На фестивале «Архондарик», который пройдёт в Печорах с 2 по 4 октября, примут участие Псковский русский народный хор и Архиерейский хор Свято‑Успенского Псково‑Печерского монастыря. Они выступят в разные дни.

Фото предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

Псковский хор представит произведения по мотивам русских народных песен (используемых в творчестве Николая Мишукова) о красоте Псковской земли. Архиерейский хор исполнит духовные песнопения.

Фото предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Самая главная ценность Пскова – это не места, а удивительные люди, которые делают это место таким, какое оно есть, – подчеркнула регент Архиерейского хора и хормейстер Псковского хора Марина Владимирцева. – Мы надеемся, что фестиваль и наше творчество сподвигнут людей познакомиться с уголками Псковской области: чтобы путешествующие приехали, посмотрели, познакомились с удивительнейшими людьми».

Иллюстрацию предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

По её словам, миссия коллективов – просветительская. «Кто‑то проповеди читает, кто‑то книги пишет, а мы поём», – отметила Марина Владимирцева. Совместное выступление в одном концерте на фестивале не планируется из‑за объёма программ, но оно возможно в будущем.

Иллюстрацию предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области

Добавим, фестиваль монастырской кухни «Архондарик» пройдёт с 2 по 4 октября впервые. Он объединит подворья Псковской области и других регионов России. На площадке состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы.

Мероприятие проходит при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации города Печоры.

Генеральный спонсор – «Россельхозбанк».

Реклама. ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция». ИНН: 6027162680, erid: 2W5zFJofMtu.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



01 октября 2026

Почти 40 человек пострадало от укусов клещей в Псковской области за неделю
01 октября 2026

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов». Второй день
01 октября 2026

Любовь Совершаева: Псковская область занимает достойное место в развитии туризма СЗФО
01 октября 2026

Продлён приём заявок на конкурc «ПРО газ»
01 октября 2026

Инна Пехова: Бизнес и государство неразделимы при формировании туристического бренда региона
01 октября 2026

Псковичка приняла участие в международном форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге
01 октября 2026

Фестиваль «Женское сердце России» в Пскове
01 октября 2026

Новый врач-кардиолог начал работу в поликлинике Псковской межрайонной больницы

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...