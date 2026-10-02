Полицейские провели правовую беседу со студентами колледжа в Великих Луках

14:41, 02 октября 2026, ПАИ

Сотрудники полиции посетили Великолукский лесотехнический колледж, чтобы повысить правовую грамотность молодёжи и предупредить возможные правонарушения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встрече правоохранители объяснили студентам, почему недопустимо асоциальное поведение и какие правовые последствия влекут пагубные привычки. Особое внимание уделили ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Сотрудники ПДН напомнили студентам, что употребление алкоголя не только вредит здоровью, но и грозит административной, а в отдельных случаях – и уголовной ответственностью.

Часть беседы посвятили профилактике наркомании. Представители отдела по контролю за оборотом наркотиков рассказали о видах запрещенных веществ и объяснили, как распознать признаки вовлечения и куда обратиться за помощью, если проблема коснулась их сверстников.