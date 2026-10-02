T2 улучшил сеть в Псковской области

15:44, 02 октября 2026, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 запустил дополнительные базовые станции в городах Дно и Пыталово, в малых населённых пунктах, а также на федеральных трассах А-122 и М-9 «Балтия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Технические специалисты T2 увеличили ёмкость сети на улице Омельянюка и в Партизанском переулке города Дно, на улице Псковской в городе Пыталово, а также в сёлах Ямм Гдовского района и Печки Печорского района. Теперь у абонентов компании появилась возможность пользоваться современными цифровыми сервисами.

Вместе с этим оператор усилил покрытие на федеральной автодороге А-122, которая соединяет Вологодскую, Новгородскую и Псковскую области, в районе деревни Юхово Локнянского района и на автомагистрали М-9 «Балтия» в районе деревни Ивчиха Пустошинского района. Теперь качественная связь и мобильный интернет доступны как водителям и пассажирам, так и жителям этих малых населённых пунктов.

«Наши технические специалисты активно расширяют сетевую инфраструктуру на территории региона. Нам важно, чтобы жителям и гостям Псковской области надёжная связь и мобильный интернет были доступны как в крупных городах, так и малых населённых пунктах. Одним из приоритетов остаётся повышение качества связи на федеральных автомагистралях. Устойчивое покрытие позволяет гарантировать доступ к навигационным сервисам и каналам экстренной связи», – отметил директор псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

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