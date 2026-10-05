Налоговая сможет снять с учёта при утрате оснований или недостоверных данных
Налоговые органы получили право снимать налогоплательщика с учёта при утрате оснований для его постановки на учёт, в том числе если сведения в представленных документах признаны недостоверными. Новая норма действует с 1 сентября 2026 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области.
Соответствующее основание закреплено в пункте 5.9 статьи 84 Налогового кодекса РФ. Оно касается лиц, поставленных на учёт по основаниям, предусмотренным законодательством.
В УФНС пояснили, что изменение направлено на упорядочивание учёта налогоплательщиков и повышение качества данных, содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков.
Реестр используется в налоговом администрировании как базовый информационный ресурс. Актуализация содержащихся в нём данных, в частности, позволит сократить риски использования недостоверных сведений при получении услуг в дистанционном формате, где проводится проверка информации через государственные реестры.
Норма также должна способствовать противодействию недобросовестным действиям при использовании услуг, требующих подтверждения сведений о заявителе, сообщили в пресс-службе управления.
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