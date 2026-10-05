Налоговая напомнила псковичам о порядке доплаты НДФЛ

11:49, 05 октября 2026, ПАИ

Жители Псковской области, получавшие в течение 2025 года доходы от нескольких работодателей или по трудовым и гражданско-правовым договорам, могут получить сводное налоговое уведомление с суммой НДФЛ к доплате. Уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, при определении окончательной суммы налога инспекция учитывает совокупный доход гражданина и применяет действующую пятиступенчатую шкалу НДФЛ.

Для основной налоговой базы установлены ставки: 13 % – для дохода до 2,4 млн рублей в год, 15 % – для дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей, 18 % – от 5 млн до 20 млн рублей, 20 % – от 20 млн до 50 млн рублей и 22 % – для доходов свыше 50 млн рублей.

В УФНС привели пример: гражданин за 2025 год получил 2,8 млн рублей по трудовому договору и 2,3 млн рублей по договору гражданско-правового характера. Налоговые агенты удержали с этих сумм 372 тысяч и 299 тысяч рублей соответственно. После расчёта налога с совокупного дохода в 5,1 млн рублей НДФЛ составил 720 тысяч рублей. Разница в размере 49 тысяч рублей будет включена в сводное налоговое уведомление.

Налогоплательщикам рекомендовали проверять сведения о доходах и начислениях в личном кабинете на сайте ФНС России.