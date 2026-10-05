Псковичам разъяснили новые правила получения вычетов на детей, спорт и ГТО

12:25, 05 октября 2026, ПАИ

С этого года изменился порядок предоставления ряда налоговых вычетов по НДФЛ, в том числе стандартного вычета на детей и социальных вычетов за занятия спортом.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, при предоставлении стандартного налогового вычета на детей предельный размер дохода, до достижения которого применяется льгота, теперь рассчитывается с учётом доходов, формирующих основную налоговую базу, нарастающим итогом с начала года.

При этом районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате не включаются в расчёт лимита в 450 тысяч рублей.

Кроме того, расширены условия для получения социальных налоговых вычетов. Расходы на физкультурно-оздоровительные услуги можно учитывать не только при оплате занятий для себя и несовершеннолетних детей, но и при оплате таких услуг для родителей-пенсионеров.

Также изменились условия получения вычета за выполнение нормативов ГТО. Его можно оформить не только при прохождении ежегодной диспансеризации, но и после профилактического медицинского осмотра – для установленных законом категорий граждан.

В налоговой службе рекомендовали жителям региона сохранять документы, подтверждающие расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, а также сведения о прохождении диспансеризации или профосмотра.