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Происшествия

Великолучанка пойдёт под суд за нападение на сожителя

В Великолукский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 4 августа 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. Во время конфликта она взяла кухонный нож и нанесла мужчине три удара в грудь и один – в плечо.

Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд продлил обвиняемой срок содержания под стражей на период судебного разбирательства, учитывая тяжесть предъявленного обвинения и обстоятельства дела.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 12 октября 2026 года.

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