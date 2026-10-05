Великолучанка пойдёт под суд за нападение на сожителя

13:17, 05 октября 2026, ПАИ

В Великолукский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, 4 августа 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. Во время конфликта она взяла кухонный нож и нанесла мужчине три удара в грудь и один – в плечо.

Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Суд продлил обвиняемой срок содержания под стражей на период судебного разбирательства, учитывая тяжесть предъявленного обвинения и обстоятельства дела.

Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 12 октября 2026 года.