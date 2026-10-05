Великолучанка пойдёт под суд за нападение на сожителя
В Великолукский городской суд поступило уголовное дело в отношении ранее судимой местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
По версии следствия, 4 августа 2026 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сожителем. Во время конфликта она взяла кухонный нож и нанесла мужчине три удара в грудь и один – в плечо.
Потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Суд продлил обвиняемой срок содержания под стражей на период судебного разбирательства, учитывая тяжесть предъявленного обвинения и обстоятельства дела.
Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 12 октября 2026 года.
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