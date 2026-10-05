На Земле завершилась вторая магнитная буря осени

13:39, 05 октября 2026, ПАИ

На Земле завершилась вторая магнитная буря этой осени. Она началась с опозданием примерно на сутки относительно прогноза. До этого за сентябрь и октябрь было зарегистрировано только одно подобное событие – слабая буря уровня G1 8 сентября, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной нынешней геомагнитной активности стало воздействие корональной дыры среднего размера. Ее влияние на Землю пока продолжается, однако пик интенсивности уже пройден.

Сила бури колебалась от G1 до G2 – от слабого до умеренного уровня. Последний всплеск геомагнитной активности произошел около 8:00 мск. Сейчас обстановка стабилизировалась и вернулась в зеленую зону. Новое усиление активности маловероятно.

На фоне бури в воскресенье с 15:00 до 19:00 мск наблюдался интенсивный всплеск полярных сияний. Их сила в пике достигала 8–9 баллов из 10. В европейской части России в это время было светло, поэтому больше всего наблюдений поступило из восточных регионов страны. При этом отдельные снимки сияния удалось получить и на северо-западе.

Сейчас авроральный овал вернулся к обычным значениям – около 1–2 баллов из 10.