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Происшествия

Один человек погиб и 23 пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

Один человек погиб и 23 пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 28 сентября по 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Один человек погиб и один пострадал при столкновении автомобилей в Новосокольническом районе. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали 18 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 210 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 50 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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