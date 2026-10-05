Один человек погиб и 23 пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

16:02, 05 октября 2026, ПАИ

Один человек погиб и 23 пострадало в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 28 сентября по 4 октября. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области зафиксировали 18 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 210 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 50 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.