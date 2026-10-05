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Можно ли прокалывать уши ребёнку и каков риск, объяснил врач

Универсального безопасного возраста для прокалывания ушей у ребёнка не существует, заявил врач-педиатр, эксперт телеканала «Доктор» Евгений Веселов, пишет «Газета.ру».

По его словам, нет возрастного порога (шесть месяцев, год или пять лет), после которого риск резко снижается. Педиатры советуют дождаться, когда ребёнок сможет осознанно участвовать в уходе за проколом.

В раннем возрасте дети могут трогать уши грязными руками, задевать серьги одеждой или тянуть за них, что повышает опасность воспаления. Возможны болезненность, покраснение, инфицирование и врастание серьги в ткани. Никель способен вызвать дерматит, поэтому для первых украшений рекомендуются гипоаллергенные сплавы. При склонности к келоидным рубцам процедуру лучше не проводить.

Особенно опасен прокол хрящевой части уха, который может привести к перихондриту, абсцессу, отмиранию хряща и его деформации, предупредил Евгений Веселов.

Прокол следует делать в специализированном салоне стерильными инструментами. При появлении гноя, температуры, сильной боли или отёка необходимо обратиться к врачу.

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