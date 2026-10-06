Итоги сентября: ажиотажный спрос на «Семейную ипотеку» и рекордные выдачи базовых программ

14:59, 06 октября 2026, ПАИ

Аналитический центр Домклик подвёл итоги ипотечного рынка в сентябре 2026 года. Из-за ажиотажного спроса на «Семейную ипотеку» – уже третьего в этом году – объём выдач льготных программ составил свыше 330 млрд рублей. Из этой суммы почти 303 млрд рублей пришлось непосредственно на «Семейную ипотеку». Одновременно с этим выросли и объёмы базовой ипотеки до более чем 114 млрд рублей (+9,2 % к августу 2026 года). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

«Главным событием сентября стало изменение условий «Семейной ипотеки», что, несомненно, подтолкнуло заёмщиков к тому, чтобы успеть оформить кредит до 1 октября. По итогам месяца выдачи по программе превысили 300 миллиардов рублей, причём почти половина данной суммы (148,3 миллиарда рублей) пришлась на период с 21 по 28 сентября. На этом фоне доля льготных программ в общем объёме ипотечного рынка вновь приблизилась к показателям 2025 года, составив 74 %.

Активность заёмщиков в преддверии изменений в программе в последние месяцы достигала пика несколько раз. Каждый раз всплеску спроса предшествовали новости об ограничениях или ожидание новых условий, а после наступал спад. Так было в январе (243,5 миллиарда рублей), затем в июне (222,4 миллиарда рублей) на фоне ожидаемых ограничений с 1 июля и, наконец, в сентябре. Сентябрьская волна оказалась самой мощной из трёх в 2026 году и уступила только пиковым выдачам декабря 2025 года (468,1 миллиарда рублей).

В то же время объём выдач по базовым программам также вырос, превысив 114 миллиардов рублей (+9,2 % к августу). Таким образом, даже несмотря на ажиотаж вокруг льготных программ, рыночная ипотека постепенно укрепляет позиции и становится более распространённым инструментом для покупки жилья», – сказал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Семейная ипотека: рекордные выдачи в 2026 году

В сентябре россияне оформили ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке» на общую сумму 302,8 млрд рублей. Это на 63,7 % больше, чем в сентябре 2025 года (185 млрд рублей), и в 2,2 раза выше, чем в августе 2026 года (137,3 млрд рублей). Такие масштабные объёмы кредитования можно отнести к опережающему спросу: заёмщики, планировавшие взять ипотеку в конце 2026 года или откладывающие данное решение «на потом», поспешили воспользоваться текущими условиями, так как с 1 октября её условия были скорректированы – программа стала более адресной и демографически ориентированной.

Регионами с самой высокой долей «Семейной ипотеки» в общем объёме выдач в сентябре 2026 года стали Хакасия (83,1 %), Астраханская область и Марий Эл (по 79,4 %), а также Калининградская область (78,8 %). Среди крупных регионов традиционно повышенный спрос на программу зафиксирован в Ростовской области (77,2 %) и Краснодарском крае (75,5 %).

Рыночные программы: рост вне зависимости волн спроса на «Семейную ипотеку»

Показательно, что на фоне рекордного ажиотажа по льготной программе объём выдач базовой ипотеки не снизился. Выдачи по рыночным программам в сентябре достигли свыше 114 млрд рублей – на 91,9 % больше, чем год назад (59,5 млрд рублей), и на 9,2 % больше, чем в августе 2026 года (104,6 млрд рублей).

Сентябрь стал максимумом для базовой ипотеки в 2026 году. С начала 2026 года кредитование по рыночным ставкам выросло более чем в два раза: с 52,9 млрд рублей в январе до более 114 млрд рублей. За это время рыночные программы показывали рост даже в месяцы всплесков спроса на «Семейную ипотеку», а небольшое снижение отмечалось лишь в мае (86,6 млрд рублей после 97,6 млрд рублей в апреле). Это подтверждает, что на фоне снижения ключевой ставки спрос постепенно перераспределяется в сторону рыночных инструментов.

Самый высокий интерес к ипотеке по рыночным ставкам в сентябре 2026 года зафиксирован на Северо-Западе (40,5 % в Мурманской области, а в Ленинградской и Новгородской – по 37,2 %), на Дальнем Востоке (Камчатский край – 44 %) и в Поволжье (Самарская область – 33 %). Среди крупных регионов выделяется Москва, где на базовые программы пришёлся 31 % от общего объёма кредитования.

Другие льготные программы

Выдачи по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» в сентябре выросли на 8,5 % к августу и составили 21,5 млрд рублей, что на 17,5 % выше показателя сентября 2025 года (18,3 млрд рублей). Объём выданной «ИТ-ипотеки» составил 4,8 млрд рублей: рост к августу на 2,1 % и снижение на 4 % год к году. Обе программы остаются нишевыми инструментами, и поэтому резкий всплеск спроса на «Семейную ипотеку» их не затронул.

По итогам сентября наиболее высокая доля выдач ДВиА отмечена в Архангельской области (64,8 %), Республике Бурятия (62,4 %), Республике Саха (Якутия) (61,2 %), а также в Приморском крае (60,8 %).

Как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выданных средств на ипотеку, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Для расчётов используются данные по заключённым ипотечным сделкам Сбера. При подсчёте объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи).