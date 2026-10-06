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Общество

Ремонт Школьного переулка и части улицы Евстифеенкова завершили в Локне

О ремонте дорог в Локнянском районе рассказал глава округа Иван Белугин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина в MAX

Так, в Локне завершён ремонт Школьного переулка, который начали в прошлом году. Работы провели за счёт областной субсидии.

Также отремонтирована часть улицы Александра Евстифеенкова – от улицы Первомайской до Школьного переулка. Там заменили несколько труб и обновили асфальт. Смета на продолжение ремонта до улицы Шарикова уже готова, но средства субсидии на этот год закончились. Работы продолжатся в следующем году.

Завершается ремонт и на региональной дороге Локня – Рыкайлово – Иванцево – Михайлов Погост. «Псковавтодор» приводит в порядок участок протяжённостью 5,4 километра. Стоимость работ – более 141 миллиона рублей. Здесь заменили водопропускные трубы и асфальт, обустраивают обочины и остановочные комплексы.

Иван Белугин поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за поддержку. Он отметил, что состояние дорог важно для жителей, особенно для тех, кто ежедневно ездит по ним на работу, в школу и по делам. Ремонт улично-дорожной сети округа продолжится.

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