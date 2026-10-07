Псковское МЧС участвует во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне

11:55, 07 октября 2026, ПАИ

Главное управление МЧС России по Псковской области участвует во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления стартовала 7 октября во всех регионах России. Тема тренировки – «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях».

Цель мероприятия – совершенствование практических навыков руководителей гражданской обороны и органов, осуществляющих управление гражданской обороной, по защите населения и применению сил гражданской обороны, апробация способов защиты в условиях ведения современных конфликтов, а также определение путей решения проблемных вопросов, возникающих при ведении гражданской обороны.

В ходе тренировки будет отрабатываться ряд практических мероприятий. В частности, вопросы организации управления и проверка готовности органов управления и сил гражданской обороны к практическим навыкам по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории России от опасностей, возникающих в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время.