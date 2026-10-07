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Общество

Ветераны боевых действий могут узнать о мерах господдержки прямо в СберБанк Онлайн

Сбер продолжает развивать сервисы и продукты для участников боевых действий. В 2024 году компания представила СберКарту Ветерана, а сейчас запустила информирование о мерах государственной поддержки и специальных предложениях банка и его партнёров в СберБанк Онлайн. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера

Теперь участники специальной военной операции (СВО) и ветераны боевых действий могут получить индивидуальную консультацию о государственных мерах поддержки прямо в мобильном приложении банка. Разобраться в федеральных и региональных выплатах и льготах поможет ГигаЧат.

ИИ-помощник хорошо знает своего пользователя: он автоматически подбирает меры поддержки, действующие в регионе регистрации клиента. По каждой из них человек получает полную и структурированную информацию: размер выплаты, условия назначения, где оформить, контакты ответственных ведомств, список необходимых документов. Человек не тратит время на поиски информации и в диалоге сразу получает чёткий алгоритм действий. Более того, ИИ-помощник отправляет пользователя напрямую на актуальную форму заявления на портале «Госуслуги», что упрощает и ускоряет подачу документов.

Кроме того, сервис содержит информацию о специальных предложениях от Сбера и его партнёров. Это поможет ветеранам в решении различных жизненных ситуаций.

«Для нас важно быть полезными для ветеранов боевых действий. Теперь им не надо самостоятельно искать информацию о господдержке. Достаточно открыть СберБанк Онлайн, задать вопрос – и ГигаЧат проложит маршрут к положенным выплатам и льготам. Благодаря новой социальной функции внутри единого ИИ-помощника наши защитники смогут получить госпомощь без бюрократических сложностей и лишних усилий. Сервис уже доступен для жителей всех регионов страны, и мы продолжим его развивать, добавляя новые возможности», – отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Чтобы узнать о мерах господдержки, в мобильном приложении СберБанк Онлайн (начиная с версии 17.0) – в строке поиска с ГигаЧатом – нужно написать «Социальный консультант» или задать интересующий вопрос.

Единый ИИ-помощник создан на базе языковой модели Сбера ГигаЧат. Благодаря широкому набору знаний и входящих в его состав ИИ-агентов он общается с пользователями с учётом их персональных жизненных ситуаций и потребностей. ИИ-помощник помогает ориентироваться в положенных мерах поддержки не только участникам СВО и ветеранам боевых действий, но и людям с инвалидностью.

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