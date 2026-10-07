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Происшествия

В Дно сотрудник железной дороги получил 120 тысяч рублей штрафа за взятки от машинистов

Дновский районный суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в 17 эпизодах мелкого взяточничества и получении взятки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, мужчина работал нарядчиком локомотивных бригад. В его обязанности входило планирование выхода машинистов и их помощников на работу, контроль режима труда и отдыха, а также учёт рабочего времени.

В течение прошлого года он получал от машинистов тепловозов от 500 до 1000 рублей за возможность увеличить количество рабочих часов – в частности, выйти в дополнительную поездку в составе локомотивной бригады. Деньги ему переводили на банковские счета.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил ему штраф в размере 120 тысяч рублей и на два года запретил заниматься деятельностью, связанной с планированием работы локомотивных бригад в сфере железнодорожного транспорта. Кроме того, в доход государства конфискованы два мобильных телефона, с помощью которых совершались преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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